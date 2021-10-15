Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

Новое хобби российской элиты - написание оскорбительных эссе об Украине. Летом 2021 года президент России Владимир Путин задал тон своим эпосом из 5 000 слов, в котором подверг сомнениям законность украинских границ и расписался в имперских амбициях. Вслед за ним свою статью об Украине написал бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его текст, хотя и значительно короче путинского, пожалуй, даже более ядовит.

Об этом пишет Atlantic Council

В выпуске российской газеты «Коммерсант» за 11 октября Медведев изложил пять причин, по которым, как он считает, вести переговоры с нынешними украинскими властями «бессмысленно». Статья написана поразительно подстрекательским и вульгарным языком, который к тому же раскрыл масштаб российского гнева из-за демонстративного отказа Украины признать верховенство Кремля.

Как это заведено в современных российских дискуссиях об Украине, в эссе Медведева много внимания отводится волнительным мотивам Второй мировой, при этом полностью избегается тема столь же актуальная, сколь и неудобная - непрекращающаяся война России против Украины, которая длится уже восьмой год. О российской оккупации востока Украины и Крыма удобнее всего не упоминать в принципе. Вместо этого ответственность за развал двусторонних отношений с 2014 года полностью возлагается на Украину, в то время как попытки украинского правительства защитить страну подаются как немотивированные и иррациональные антироссийские действия на поводу у «оголтелых националистов».

Этот безоговорочный отказ признать катастрофические последствия российской агрессии против Украины полностью соответствует официальной позиции Кремля. Гораздо менее типично - и гораздо более тревожно - решение Медведева пройтись по еврейскому происхождению украинского президента Владимира Зеленского.

В одном выпаде на грани антисемитизма Медведев называет нынешнего президента «этой измученной страны» человеком «с определенными этническими корнями», после чего сравнивает Зеленского с немецкими евреями, которым пришлось сотрудничать с нацистским режимом. Этот постыдный прием - общее место антиукраинских информационных атак Кремля на протяжении последних семи лет, но никогда прежде высшие российские чиновники не опускались так низко.

Вторую половину статьи Медведев насмехается над «слабым» и «несамостоятельным» руководством Украины. Прямо повторяя утверждения Путина из его июльского эссе, Медведев утверждает, что сегодняшняя Украина находится под «прямым иностранным управлением» «американских патронов» и «заокеанских хозяев», после чего заключает: «С вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном».

По мнению Медведева, России надо не сотрудничать с нынешним украинским правительством, а подождать, пока к власти на Украине не придут «вменяемые люди». «Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», - заключает он.

Язвительность, пронизывающая медведевский текст, привлекла немало внимания, но стоит ли воспринимать его топорные тирады всерьез? В конце концов, Медведев не занимает высших правительственных постов с тех пор, как ушел в отставку с поста премьер-министра в январе 2020 года. С тех пор его выдавили прочь с первых рядов российской политики в относительную безвестность его нынешней должности заместителя председателя службы Совета безопасности.

Пусть даже политический авторитет Медведева и снизился, его прошлое положение и уникальный статус бывшего президента России означают, что его позиция по Украине полуофициальная, и отмахнуться от нее так просто не удастся. Словно подчеркивая этот момент, кремлевские чиновники в понедельник одобрительно отметили, что статья Медведева говорит «в унисон» с российской точкой зрения на нынешнее украинское правительство.

Что стоит за недавним шквалом антиукраинских статей от ведущих российских политиков? Содержание эссе Путина и Медведева убедительно свидетельствует, что движет ими главным образом желание избежать ответственности за исторический крах российского влияния на Украине.

Необъявленная война, развязанная Путиным в 2014 году, унесла более 14 000 жизней и сделала беженцами миллионы украинцев. Это повлекло за собой беспрецедентный раскол между странами, который проявился повсюду, от торговых связей и средств массовой информации до культуры и религии. И во всех сферах Россия отступает.

Вместо того чтобы признать саморазрушительный характер войны, Путин и Медведев наотрез ее отрицают, предпочитая вместо этого сваливать все на вмешательство иностранцев и украинских экстремистов. Века российского владычества над Украиной подходят к концу, и они, по понятным причинам, отчаянно пытаются переложить ответственность за эту усугубляющуюся катастрофу на кого-то еще.

Но у обоих авторов могли быть намерения и более зловещие. Путинская статья беззастенчиво отстаивала российские имперские претензии на Украину и была широко истолкована как объявление войны украинской государственности. Медведев во многих отношениях оказался еще откровеннее - он осудил Украину за якобы враждебность к России, в принципе отвергнув идею переговоров с нынешним украинским правительством как бессмысленную и вредную.

Примечательно, что не нашлось места ни для компромисса, ни для признания необходимости мира. Наоборот, Россия явно считает, что на ее стороне как время, так и история, и она готова вести затяжную войну еще много лет, лишь бы вернуть Украину обратно на кремлевскую орбиту.

Статья Медведева, появившаяся вслед за путинским трактатом об Украине, - тревожный сигнал для всех, кто до сих пор не оставляет надежды урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Международному сообществу пора запоздало признать, что мирно сосуществовать с суверенной и независимой Украиной лидеры России не намерены. Вместо этого утрату Украины они считают экзистенциальной угрозой России и готовы пойти на все, лишь бы предотвратить, как они считают, потенциальную геополитическую катастрофу одного порядка с распадом Советского Союза.

Недооценивать масштабы российской одержимости Украиной не следует. Она уже обрекла мир на новую холодную войну. Если в срочном порядке не будут приняты соответствующие меры сдерживания, это грозит крупной неядерной войной в самом сердце Европы.