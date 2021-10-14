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В Индии мужчина получил двойное пожизненное за убийство жены

  4   0 14.10.2021, 23:03 | Новости, Мир
В Индии мужчина получил двойное пожизненное за убийство жены

В Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за убийство жены при помощи кобры. Змею он подбросил ей в постель.

Об этом пишет ВВС. Обвинение на суде назвало такой способ самым редким.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Сурадж Кумар подбросил кобру в кровать своей 25-летней жены, пока та спала. Таким образом он хотел получить ее приданное.

Как выяснилось, это была не первая попытка избавиться от супруги, однако в первый раз от укуса гадюки ее удалось спасти.

Полиция начала расследование по иску родных женщины, которым показалось странным, что их дочь второй раз за короткий промежуток времени укусила змея.

В итоге мужчину арестовали, а затем суд признал виновным в убийстве. Кроме двойного пожизненного заключения, мужчину также обязали выплатить 6,6 тысяч долларов штрафа.

 

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