В Индии мужчина получил двойное пожизненное за убийство жены

В Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за убийство жены при помощи кобры. Змею он подбросил ей в постель.

Об этом пишет ВВС. Обвинение на суде назвало такой способ самым редким.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Сурадж Кумар подбросил кобру в кровать своей 25-летней жены, пока та спала. Таким образом он хотел получить ее приданное.

Как выяснилось, это была не первая попытка избавиться от супруги, однако в первый раз от укуса гадюки ее удалось спасти.

Полиция начала расследование по иску родных женщины, которым показалось странным, что их дочь второй раз за короткий промежуток времени укусила змея.

В итоге мужчину арестовали, а затем суд признал виновным в убийстве. Кроме двойного пожизненного заключения, мужчину также обязали выплатить 6,6 тысяч долларов штрафа.