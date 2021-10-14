В Норвегии ученые объяснили, как отражение в зеркале влияет на интимную жизнь

Как изображение в зеркале влияет на ваш секс / фото: ua.depositphotos.com

Норвежские ученые предположили, что в современном мире собственная внешность занимает настолько важное место в голове человека, что она может создавать проблемы в постели не только для женщин, но и для мужчин.



Как сообщает Maxim, после исследования, которое провели с около 3000 норвежцами разного пола, оказалось, что так оно и есть, пишет УНИАН.

Традиционно считалось, что замыкаться в себе, стесняться и отказываться от секса из-за целлюлита свойственно только девушкам. Именно для них внешность является основой сексуальности. А уж как выглядит мужчина - дело десятое/

Однако неожиданно для ученых мужская внешность оказалась ценным ресурсом. Все чаще в соцсетях со злорадством обсуждают, как какой-нибудь знаменитый красавец себя запустил, потолстел и постарел. В итоге мужчины тоже начинают комплексовать по поводу собственной внешности!

Поэтому норвежские сексологи установили если считаешь, что ты слишком худой или пузатый, какой-то маленький или лысый, - в общем, если у тебя есть хоть какие-то комплексы относительно того, что ты видишь в зеркале, это существенно уменьшает твое удовольствие от секса, а также желание им заниматься. То есть в общем, для полноценной сексуальной жизни как мужчине, так и женщине, похоже, придется избавляться либо от комплексов, либо от лишних килограммов.

УНИАН