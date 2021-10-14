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Украинский дирижер Оксана Лынив станет музыкальным директором оперы Болоньи

  4   0 14.10.2021, 22:28 | Новости, Культура
Украинский дирижер Оксана Лынив станет музыкальным директором оперы Болоньи

Оперный театр Teatro Comunale Bologna, один из важнейших в Италии, сообщил на странице в Facebook, что украинка Оксана Лынив займет должность музыкального директора театра в январе 2022 года.

Администрация театра отметила "экстраординарный дебют" украинки на сцене Teatro Comunale Bologna в марте нынешнего года, а также тот факт, что Лынив - первая женщина, которая дирижировала оркестром на вагнеровском фестивале в Байроте (Байрейте) в Германии (под ее руководством была исполнена опера Вагнера «Летучий голландец»), пишет Вокруг света.

Сама Оксана Лынив прокомментировала новость на своей странице в Facebook так: "Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров. Это страна, где классическая музыка имеет чрезвычайную историю, слышна в каждом уголке и является неотъемлемой частью национальной культуры".

Оксана Лынив - уроженка города Броды, родилась в семье музыкантов, а ее дед был регентом церковного хора. После окончания Львовской музыкальной академии поступила в аспирантуру в Дрездене. Была приглашенным главным режиссером Одесской оперы. Основала фестиваль во Львове LvivMozArt, а также стала основателем и руководителем Молодежного симфонического оркестра Украины (YsOU), где играют одаренные юноши и девушки со всех концов страны. В 2017 году была выбрана главным дирижером оперы и филармонического оркестра Граца (Австрия), став первой женщиной на этом посту. Дирижировала оркестрами на сценах Берлина, Тулона, Люксембурга, Вены. Критики называют ее в числе лучших женщин-дирижёров современности.

Муниципальный театр Болоньи открылся в 1763 премьерой оперы Глюка «Триумф Клелии» в присутствии самого композитора. В этом театре состоялись мировые премьеры многих произведений Россини, Беллини, Доницетти, Верди. На этой сцене в 1901 году дебютировал великий тенор Энрико Карузо, а одним из дирижеров был легендарный Тосканини. Рихард Вагнер дирижировал оркестром театра на премьере нескольких своих произведений и получил почетное звание гражданина Болоньи. Сегодня Театро Комунале считается одним из главных театров Италии, на его сцене выступают звезды мировой величины.

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