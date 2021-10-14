"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, - Новак

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни. На сегодня идут технологические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, "Северный поток-2" достроен.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора.