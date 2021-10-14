Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

Пойдет ли Америка на реальную войну с Китаем за Тайвань? Этот вопрос в течение десятилетий казался довольно абстрактным. Сейчас он становится все более актуальным.

Об этом пишет Financial Times, информирует ZN.UA.

Недавно китайские ВВС отправили около 150 реактивных самолетов в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня - рекордное количество, которое заставило остров волноваться. США и пять других государств, включая Японию и Великобританию, провели одни из самых больших военно-морских учений в западной части Тихого океана за последние десятилетия.

Такая демонстрация военной силы сопровождалась конфронтационной риторикой с обеих сторон. Президент Китая Си Цзиньпин в своей речи пообещал, что «историческая задача полного воссоединения Китая обязательно будет выполнена». Китайский лидер подчеркнул, что он предпочитает захватить Тайвань мирными средствами. Но поскольку добровольная капитуляция Тайваня выглядит маловероятной, единственным методом остается военная сила.

ЦРУ также объявило о создании нового подразделения, которое будет заниматься «китайским вопросом». США описывают Китай как «важнейшую геополитическую угрозу в 21 веке». Самой большой проблемой будет оценка намерений Пекина в отношении Тайваня. Министр обороны острова Чи Куо Чен предупредил, что Китай сможет вторгнуться на Тайвань до 2025 года, и назвал нынешнюю ситуацию наиболее опасной за последние 40 лет.

Общественное настроение как в Китае, так и в США, что повлияет на выбор лидеров двух стран, выглядит все более воинственно. Националистические настроения в Китае и его сосредоточение на Америке растут.

В США 67% опрошенных негативно относятся к Китаю (против 46% в 2018 году). Другой опрос, проведенный в августе, показал, что впервые более половины американцев (52%) выступают за использование военных сил США для защиты Тайваня в случае вторжения Китая - впечатляющий результат, учитывая риск, что это приведет к третьей мировой войне.

Команда Байдена считает, что Китай решительно настроен вытеснить США как ведущую мировую экономическую и военную силу. США понимают, что большая часть борьбы будет связана с торговлей и технологиями. Но американцы также знают, что успешное вторжение Китая на Тайвань означало бы конец господства США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пойдут ли США на войну против Китая? Реальный ответ - никто на самом деле этого не знает. Этого не знают ни военные командиры в Вашингтоне и Пекине. Скорее всего, даже президент Америки Джо Байден этого не знает. Многое будет зависеть от характера потенциального вторжения, а также от внутренней и международной политической ситуации.

Как показали Карибский кризис 1962 года в и кризис в Европе 1914 года, шаткие мировые решения по вопросам войны и мира часто принимаются бессистемно под давлением быстро меняющихся событий.

Поддержание состояния неопределенности - это, по сути, политика США, известная как «стратегическая двусмысленность». Идея заключается в сдерживании Китая от нападения на Тайвань, с предположением, что США будут защищать остров, при этом не предлагая явной гарантии безопасности, которая сама по себе может спровоцировать военный конфликт. Стратегическая двусмысленность помогла Америке сохранить независимость Тайваня в течение двух поколений.

Но в Вашингтоне есть беспокойство, что расчеты Пекина меняются. Высокопоставленные чиновники США считают, что руководство Китая верит, что США находятся в упадке - хаотичный выход из Афганистана воспринимается как последний аргумент.

Однако советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что для стран было бы «серьезной ошибкой» делать широкие выводы относительно США после выхода из Афганистана. Комментарии Салливана отражают обеспокоенность США тем, что все более агрессивный Китай может отбросить вероятность, что Америка пойдет на войну из-за Тайваня. Кроме того, Пекин может решить, что Америка проиграет потенциальный конфликт. Китай, безусловно, обратил внимание на некоторые отчеты о военных играх США, которые свидетельствуют о том, что Китай победит в битве за Тайвань.

Чтобы усложнить привлечение поддержки США, Китай может перейти к использованию методов «серой зоны». Это может включать военно-морскую блокаду или развертывание спецназа и захват руководства страны.

Иными словами, Китай разворачивает собственную форму «стратегической двусмысленности» вокруг Тайваня - постоянно заявляя о своей готовности вступить в войну, заставляя Вашингтон и Тайбэй гадать, как и когда это может произойти. Тот факт, что Китай пока отвергал увертюры Америки по созданию военной «горячей линии», которая могла бы быть использована для деэскалации конфликтов, говорит о том, что правительство Си Цзиньпина устраивает ситуация, в которой США не знают реальных намерений Пекина.

И Китай, и США все чаще чувствуют себя так, будто они участвуют в потенциально смертельной игре в покер на Тайване, пытаясь обмануть друг друга. Стратегическая двусмысленность сохраняет мир в течение десятилетий. Но сейчас приближается опасный момент истины, резюмирует издание.







