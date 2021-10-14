Игрок "Баварии" приговорен к тюремному заключению

Люка Эрнандес оказался в курьезной ситуации.

Футболист сборной Франции и "Баварии" Люка Эрнандес может провести ближайшее время в тюремном заключении.

По информации France 24 со ссылкой на AFP, Верховный суд Мадрида вынес решение о заключении французского футболиста под стражу на шесть месяцев.

Все дело в том, что Эрнандес нарушил запрет приближаться к своей подруге Амелии де ла Оса Льоренте на 500 метров. Запрет был наложен в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский "Атлетико". Тогда Эрнандес избил свою подругу, после чего суд ограничил общение игрока с девушкой.

В 2017-м году пара помирилась и сыграла свадьбу. Однако запрет остался в силе и суд установил, что летом этого года Люка и Амелия провели вместе отпуск. За это Эрнандеса и получил тюремный срок. Следующее судебное заседание назначено на 19 октября, которому французу будет определено место отбывания наказания.

Стоит отметить, что адвокаты Люки подали апелляцию, чтобы отменить тюремный срок. В случае его удовлетворения, тюремный срок будет отменен.

В текущем сезоне Эрнандес провел четыре игры за "Баварию", в которых не отметился результативными действиями. Несколько дней назад футболист выиграл Лигу наций в составе сборной Франции.

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