США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил. США смогут наносить удары по целям в Афганистане.

Об этом сообщает Politico.

Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан.

"Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.