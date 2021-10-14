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США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico

  10   0 14.10.2021, 10:34 | Новости, Мир
США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил. США смогут наносить удары по целям в Афганистане.

Об этом сообщает Politico.

Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан.

"Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

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