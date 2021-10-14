Покрова, День захисників, УПА і козацтва: головні факти про свята 14 жовтня

В Україні 14 жовтня відзначають чотири свята - День захисників і захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці, річницю створення Української повстанської армії (УПА) і День українського козацтва.

Важливі подробиці про свята розповідає видання "Апостроф".

День Покрова Пресвятої Богородиці

Свято Покрова символізує "таємний духовний захист" Пресвятої Богородиці. У свята - візантійські корені. В Константинополі у Влахернській церкві зберігалася хустка Богородиці (омофор) і частина поясу, перенесені 500 років тому з Палестини. Влахернська Богоматір допомагала Константинополю під час облоги арабами в 718 році, болгарами в 926-м, а також врятувала місто від русів.

Українські козаки надавали святу особливого значення, вважаючи Богоматір своєю покровителькою.

День захисників і захисниць України

Свято встановлено президентським указом 14 жовтня 2014 року, після того, як Росія почала війну проти України, окупувавши Крим і ввівши свої війська на територію Донецької та Луганської областей. День 14 жовтня було обрано у зв'язку з тим, що ще з козацьких часів він був святковим для захисників країни.

З 2015 року 14 жовтня - неробочий день.

У 2021 році назву свята було змінено. Тепер 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України.

У цей вкрай важливий для України день слід вшановувати пам'ять тих, хто захищав країну в боях проти російських окупантів. Традиційно у всіх областях проходять акції на честь ветеранів і тих, хто віддав життя за Україну.

День українського козацтва

День українського козацтва відзначається в Україні згідно з президентським указом від 1999 року.

У 16-17 століттях козаки зіграли найважливішу роль в консолідації та збройній відсічі іноземним завойовникам. Своїм головним призначенням козаки вважали захист українських земель від татарських завойовників, охорону торгових шляхів і державних кордонів.

Церковне свято Покрова завжди було у великій пошані у запорізьких козаків. Вони шанували Богородицю як свою покровительку і заступницю, а ікона із зображенням Божої Матері багато разів рятувала їм життя. Тому своїх нових старшин українські козаки зазвичай вибирали на Покрову.

Річниця створення УПА

14 жовтня 2021 року в Україні буде відзначають 79-ту річницю створення Української Повстанської Армії. В цей день в різних областях пройдуть акції, в яких, зокрема, візьмуть участь майданівці, рідні та близькі загиблих захисників незалежності країни.

УПА була створена 14 жовтня 1942 року на Волині в урочищі Вовчак. Метою організації була підготовка повстання, коли СРСР і Німеччина виснажать один одного, а потім - створення самостійної держави, яка повинна включати в себе всі етнічні українські землі.

Загальна кількість бійців УПА істориками оцінюється в 100-200 тисяч осіб.

УПА завжди воювала на три фронти: з військами нацистської Німеччини і її союзниками, польським Рухом опору (Армією Крайовою, Армією Людовою) і радянськими партизанами. УПА активно діяла на території СРСР до 1954 року. Окремі осередки опору тривали до 1960-х років. З травня по листопад 1943 років УПА очолював Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік - генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік - Василь Кук.

У 1947 році УПА вирішило заснувати свято створення повстанської армії та відзначати його на Покрову, щоб тим самим підкреслити: ми продовжуємо боротьбу за свободу, розпочату ще українськими козаками.