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Глава Китая заявил о планах по "воссоединению" с Тайванем

  8   0 09.10.2021, 15:38 | Новости, Мир
Глава Китая заявил о планах по "воссоединению" с Тайванем

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. При этом о прямо не упомянул о применении силы после недели напряженности с островом, что вызвало международную озабоченность.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Демократически управляемый Тайвань подвергся усилению военного и политического давления со стороны Пекина, чтобы тот признал его суверенитет, но Тайбэй пообещал защищать свою свободу и заявил, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Выступая в Большом народном зале Пекина, Си сказал, что у китайского народа есть "славные традиции" противодействия сепаратизму.

"Сепаратизм за независимость Тайваня - самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения", - сказал он в годовщину революции, свергнувшей последнюю имперскую династию в 1911 году.

Он добавил, что мирное "воссоединение" лучше всего отвечает общим интересам тайваньского народа, но Китай будет защищать его суверенитет и единство.

Он был немного мягче, чем в июле, когда в своей последней крупной речи он упомянул Тайвань и поклялся "разбить" любые попытки формальной независимости. В 2019 году он прямо угрожал применить силу, чтобы взять остров под контроль Пекина.

С 1 октября китайские военно-воздушные силы в течение четырех дней подряд вторгались в опознавательную зону ПВО Тайваня, в них участвовало около 150 самолетов, хотя с тех пор эти миссии завершились. Си не упомянул об этих полетах.

Тайвань говорит, что это независимая страна, официальное название которой - Китайская республика. Китайская республика была основана в 1912 году, а ее правительство бежало на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами, которые создали сегодняшнюю Китайскую народную республику.

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