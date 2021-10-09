В Киеве из-за военного забега на полдня перекроют улицы на Печерске

В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA". В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По данным МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на:
- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);
- Арсенальной площади;
- улице Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерной;
- Аллеи Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.