В Киеве из-за военного забега на полдня перекроют улицы на Печерске

В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA". В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на:

- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);

- Арсенальной площади;

- улице Ивана Мазепы;

- Площади Славы;

- улице Лаврской;

- улице Запечерной;

- Аллеи Героев Крут;

- Парковой дороге;

- Петровской аллее.