Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:36

Леонов - новый главный тренер "Миная"

17:00

Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП

16:37

В Харькове сообщили о минировании семи больниц и супермаркета

16:01

В Киеве из-за военного забега на полдня перекроют улицы на Печерске

15:38

Глава Китая заявил о планах по "воссоединению" с Тайванем

15:02

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

14:30

Больше половины областей Украины уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина

14:03

Фьюри: Я хотел остановить Джошуа, но украинский мастер сделал это раньше

13:31

Под Херсоном школьники ради забавы заживо сожгли мужчину на улице

13:04

На Донбассе снова обстрелы. Боевики используют запрещенные вооружения

12:32

В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших

12:05

Маротта признался, о каком несостоявшемся трансфере он сожалеет больше всего

11:33

Нуланд совершит рабочий визит в Москву

11:06

За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

10:34

В Харькове таксист умер за рулем

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

  8   0 09.10.2021, 15:02 | Новости, Общество
Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Загрязнение природы, по данным экспертов, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти на планете.

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека впервые признал неотъемлемым право людей на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду. Такое решение совет принял в пятницу, 8 октября на 48-й сессии в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы.

Она считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.

По ее словам, необходимы смелые шаги, направленные на то, чтобы резолюция о праве на здоровую окружающую среду послужила трамплином для продвижения новаторской экономической, социальной и экологической политики, которая будет направлена на защиту людей и природы.

По данным экспертов ООН, загрязнение природы, вызванное теми же моделями неустойчивого потребления и производства, что и изменение климата, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти на планете.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), примерно 92% населения планеты проживает в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. При этом треть стран мира не имеют никаких нормативных актов, определяющих стандарты качества воздуха.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (224)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]