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Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

  17   0 08.10.2021, 12:02 | Новости, Мир
Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

Американская подводная лодка с ядерной установкой во время погружения столкнулась с неизвестным объектом в международных водах в западной части Тихого океана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ВМС США, пишет Корреспондент.

"Подводная лодка находится в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная силовая установка USS Connecticut и внутренние помещения не пострадали и остаются полностью работоспособными. Будет проведено расследование инцидента", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, при столкновении пострадали 11 моряков на борту подводной лодки.

"Травм, угрожающих жизни, нет", - сказали в ВМС США.

С каким конкретно объектом столкнулось плавсредство пока неясно. Представители флота намерены провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

Подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) в данный момент направляется к Гуаму и собирается туда прибыть в течение следующего дня.

Подводная лодка, базирующаяся на военно-морской базе Китсап-Бремертон в штате Вашингтон, была развернута 27 мая в Тихом океане. USS Connecticut - одна из трех лодок класса "Морской волк". Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), USS Connecticut является одной из самых боеспособных и хорошо оснащенных подлодок американского военно-морского флота.

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