Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:02

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

12:02

Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

11:02

Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

10:02

"ДНР", SkyMall и $60 млн кредита: "Схемы" опубликовали полное расследование о Мецгере и Укрэксимбанке. Видео

09:00

Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

08:06

Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

07:27

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

07:05

В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

06:03

Місто в Бразилії оголосило українську своєю офіційною мовою

02:46

Цена автогаза в Украине установила рекорд за всю историю наблюдения

20:00

Громкий провал российских спецслужб. Правозащитники вывезли из России 40 Гб видео пыток

19:28

Руслан Бортник: Стратегическая причина отставки Разумкова – это борьба Зеленского за президентский пост

19:06

Три константи у "казусі Саакашвілі"

18:03

Небоженко: Окружение Зеленского не понимает какой очередной "ящик Пандоры" открылся с этим несчастным Мецгером, банкиром президента

17:05

Раскрыта личность самого загадочного серийного убийцы Зодиака

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

  5   0 08.10.2021, 13:02 | Новости, Политика
Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

"Коротка передісторія: Голова Укрексімбанку організував фізичний напад на журналістів у приміщенні банку, зреагувавши так на питання про те, чому державний банк видає явно корумповані кредити в ДНР", - про  це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Сергій Фурса, інформує UAINFO.org.

"Державні банки - це зона величезного ризику. Ми всі з вами, платники податків, заплатили 10 млрд доларів за діяльність державних банків за останні роки. І це не беручи до уваги Приват. Ми платили, щоб державні банки не збанкрутували. Бо державні банки використовувалися політиками як годівниця, і роздавали кредити друзям політиків чи тим людям, які корумпували політиків. Звичайно, такі кредити ніхто не повертав. І банки від цього отримували шалені збитки.

Яка може бути відповідь? По-перше, це приватизація державних банків. Держава не має ризикувати. Держава має просто регулювати. Але зараз просто немає покупців на українські державні банки. Ніхто того не купує. Чому немає - це окреме питання. Але що тоді робити, коли держава залишається власником банків і контролює половину банківської системи?

Треба відсторонити політиків від управління державними банками. На це дає відповідь реформа корпоративного управління. І це спрацювало у Приватбанку. Це спрацювало в Ощадбанку. І в цих банків немає скандалів з кредитами, які на сотні мільйонів гривень йдуть по схемам. Але це не спрацювало в Укрексімбанку.

Чому? Тому що кумівство і непотизм. Бо на чолі Укрексімбанку був і фактично досі залишається політичний призначенець. Як результат - банк перебуває в політичному управлінні й страждає на ті ж самі хвороби, на які завжди страждає банк в Україні, якщо ним керують з політичних офісів. Ми бачили, як президент публічно особисто дзвонив голові правління банку і розповідав йому, як правильно керувати фінансовою установою. Ми бачили, як активно банк кредитує дорожнє будівництво - політичний інфраструктурний проект.

І хто тепер може з упевненістю сказати, що голова правління особисто прийняв рішення кредитувати на 60 млн доларів того, хто точно кредит не поверне? Що йому ніхто не телефонував? Професійний банкір, який не залежить від політичних розкладів і не може скористатися захистом політиків, ніколи б не прийняв рішення видавати такі кредити, проти яких виступила навіть служба безпеки банка.

Чому Мецгер напав на журналістів? Саме тому, що він «політичний». Це не той банкір, який пройшов увесь шлях з низів до верхів і заслужив бути головою банку. Який знає, що робити, який має досвід, який довго вчився і працював, щоб опинитися у цьому кабінеті. Він просто не дозрів до рівня керівника третього за розміром банку країни.

А по-друге, ця історія сталася, бо Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту в ДНР. І це повністю нагадує часи Януковича. Коли той самий Укрексімбанк видавав кредити Курченко. За які Курченко купував медіахолдинги та футбольні команди. І, звісно, ці кредити не повернув.

І Мецгер краще інших знає, що загрожує за такі кредити. І менше всіх бажає опинитися у в'язниці. Тому і впадає в істерику, коли ситуація виходить назовні. А це сталося, бо він дозволив собі видати такий кредит. Видати кредит, за рахунок якого хочуть прикрити рейдерську схему. Видати кредит, за рахунок якого ховаються від відповідальності. Кредит «фунту», на якого переписують торгівельний центр, щоб уникнути відповідальності. І це очевидно для будь якого банкіра, навіть не дуже зрілого. Очевидно, яку роль в такій схемі відвели державному банку. Видати кредит людині, яка згідно з чутками номінально прикриває собою одного ну дуже авторитетного бізнесмена з Одеси якому тільки що НАБУ виписало підозру. Видати кредит і забути про гроші. Бо це ж державні гроші, їх не шкода. І чи ризикнув би голова правління видавати такі кредити якби не відчував, що має політичний дах?

Звісно Мецгер має відповідати по закону. І звісно він має піти. Не бути відстороненим, а саме піти. І правоохоронці мають сфокусуватися на долі кредиту в 60 млн доларів. Чому він був виданий, хто його отримав і хто стояв за цим.

Але важливо також, щоб ця історія не повторилася. А для цього потрібно, щоб новим головою банку був не політичний призначенець, не друг політиків. Потрібен справжній банкір, який переможе на справжньому конкурсі. І тоді ризики, що ця людина буде нападати на журналістів та видавати сумнівні кредити, будуть менші. Але так, така людина вже не буде зручною для влади. Але фішка в тому, що банкір не має бути зручним. Він має бути професійним. І тоді платники податків зможуть спокійно спати вночі", - завершує Фурса.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (181)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]