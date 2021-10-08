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Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

  9   0 08.10.2021, 12:00 | Новости, Политика
Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

Верховна Рада в четвер, 7 жовтня, знайшла заміну Дмитру Разумкову - новим головою парламенту стане Руслан Стефанчук, який був першим заступником спікера ВР й представляв у законодавчому органі президента Володимира Зеленського.

"За" кандидатуру Стефанчука проголосував 261 нардеп, повідомляє УНІАН.

Як Рада голосувала за призначення СтефанчукаЯк Рада голосувала за призначення Стефанчука

Крім 222 депутатів з фракції "СН", рішення підтримали 18 депутатів від групи "Довіра", 15 - від групи "За майбутнє", 6 позафракційних депутатів.

За кандидатуру Стефанчука не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Голос" та "Батьківщина".

Кандидатуру Стефанчука на посаду голови ВР запропонувала фракція "Слуга народу".

Нагадаємо, парламент звільнив Дмитра Разумкова з посади спікера 7 жовтня. Таке рішення підтримали 284 нардепи.

Потенційним кандидатом на посаду голови Ради називали Руслана Стефанчука.

До того, як Разумкова відправили у відставку, Володимир Зеленський своїм указом звільнив Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в парламенті.

Стефанчук - юрист, він потрапив в Раду у 2019 році за списком партії "Слуга народу". Стефанчук вперше був призначений представником президента у ВР у травні 2019-го.

Пізніше - 19 серпня 2019 року, Зеленський звільнив Стефанчука з посади та у той же день знову його призначив на ту ж саму посаду "за згодою".

"Вечірні Вісті"

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