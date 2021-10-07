Раскрыта личность самого загадочного серийного убийцы Зодиака

Американские исследователи заявляют, что идентифицировали одного из самых известных серийных убийц мира - Зодиака, терроризировавшего Сан-Франциско в конце 1960-х годов.

По их мнению, Зодиак - это Гэри Фрэнсис Пост, сообщает Fox News, пишет УНИАН.

Опознать маньяка удалось группе более чем из 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Личность убийцы доказывают шрамы на его лбу, соответствующие шрамам на фотороботе Зодиака. Кроме того, Пост был связан с шестой жертвой Зодиака - Чери Джо Бейтс. Установлено его местонахождение в день убийства Бейтс - он находился неподалеку. Также он почти всю жизнь работал маляром, а на месте преступления нашли часы с брызгами краски.

Детективы утверждают, что обнаружили отпечаток каблука ботинка Поста, соответствующий обнаруженным в других местах убийств Зодиака. Но пообщаться с возможным убийцей не получится, поскольку Пост умер в 2018 году в возрасте 80 лет.