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Береза: Вагнергейт, Pandora Papers, Укрэксимбанк и другие позорные скандалы приведут Зеленского к финалу, которого он заслуживает

  13   0 07.10.2021, 16:01 | Новости, Политика
Береза: Вагнергейт, Pandora Papers, Укрэксимбанк и другие позорные скандалы приведут Зеленского к финалу, которого он заслуживает

"Можно я напомню про офшоры и Зеленского? Начну я с того, что офшоры часто используются нашим бизнесом для минимизации налогообложения в Украине и для того чтоб обезопасить свой бизнес от рейдеров или дядь в высоких кабинетах. А ещё офшоры нередко используют для того, чтоб отмыть деньги полученные каким-то преступным путем или вывести деньги из страны, для мошеннических операций и для сокрытия коррупционных денег. А ещё это возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. История с офшорами Зеленского показывает, что тут все сразу. Есть чистый криминал, есть аморальность и есть желание не платить налоги в Украине", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.  

"Начну сразу с того, что если бы в этой истории с офшорами все было бы чисто, законно и морально, то мы бы не увидели Зеленского в статьях о скандале с "Pandora Papers" на страницах мировых СМИ. А так его лицо и фамилия появились везде - от Guardian до Deutsche Welle, от BBC и Forbes до Аль-Джазира. И все статьи про офшоры Зеленского не только без комплиментов, но и явно осуждающего характера. Так что позитивные блогеры Подоляка, говорящие головы Банковой и другие Лещенки могут даже не пытаться оправдывать великого политического лидера современности по версии Ермака и Мендель. Это "сизифов труд". Так сказать - бесперспективняк.

Благодаря расследованию "Pandora Papers" об офшорах стало известно, что Владимир Зеленский активно пользовался офшорами. Но это не мешало ему обвинять в том же Порошенко. Все, как в поговорке "В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Кроме того интересно было бы посмотреть сколько налогов платил Зеленский и все его структуры "Квартал-95" например в 2014 и 2015 году, когда каждая копейка поступлений была важна для армии. Да, Владимир Александрович в это время активно пользовался офшорами и поэтому очень интересно было бы сравнить сколько денег он вывел в офшоры, а сколько оплатил налогов. Я не задавал бы этот вопрос, если бы не знал ответ. И я точно знаю, что в ОП не будут публиковать эти данные - потому что это будет выстрел в ногу.

Теперь о главном. В период2012-2016 годов на счета офшорных компаний Зеленского и его окружения $41 млн от АО "ПриватБанк". Это значит, что Зеленский, Шефир, Баканов и другие владельцы офшоров из Квартала получили деньги, от которых попахивает криминалом. Сейчас объясню о чем речь. Слідство.Інфо пишет, что фирмы, которые переводили деньги, подозреваются в отмывании денег ПриватБанка. LIGA.net пишет, что связалась с независимым финансовым аналитиком, который им заявил: "Я думаю, что все офшорные деньги "плюсов" - это просто кредиты Привата. Но это не значит, что все, кто с ними работал, - соучастники". При этом известно, что одна из схем, которая использовалась для выведения денег из Приват-банка - это были кредиты "своим" компаниям, которые те не отдавали и вывод денег в офшоры. Но самое интересное даже не это, а то, что эти 41 миллион якобы были получены как увеличение уставного капитала (как инвестиции). Понимаете? Не на покупку квартир, а на уставной капитал. Но мы видим, что часть денег была потрачена именно на квартиры. А это уже напоминает хорошо известные схемы. Тот же первый помощник президента Сергей Шефир купил вартиру за $2,28 млн, пишет OCCRP. Ему же принадлежит еще одна квартира за $3,5 млн. Также квартирой в Лондоне за $2,3 млн владеет "кварталовец" Андрей Яковлев

Если подвести итог, то мы подходим к самому интересному. Дело в том, что ранее большинство западных политиков смотрели на Зеленского, как на нового и не системного украинского политика. Они закрывали глаза на его факапы искренне думая, что этот бывший комик без знаний и политического опыта хочет реально изменить ситуацию в Украине к лучшему. Но теперь они увидели факты, которые подтверждают, что он просто имитирует желание, а сам такой же схемщик, как и те, с кем он обещал бороться. Зеленский стал для них таким же, как коррумпированные парни из России, Кении, Эквадора или Гватемалы, которые за красивыми высокопарными фразами прячут свою алчность. И этот чёрный лебедь один из самых важных для Зеленского. Благодаря "Pandora Papers" Запад по-другому стал смотреть на Зеленского и его окружение. Это уже не предположение, а выводы из двух бесед с европейскими дипломатами, которые вчера были у меня. На Западе с уважением относятся к чистому бизнесу, но презрительно к схемщикам, лжецам и коррупционерам. Эта история будет иметь продолжение. И для Зеленского оно не будет приятным. Вагнергейт, Pandora Papers, Укрэксимбанк и другие позорные скандалы приведут Зеленского к финалу, которого он заслуживает. И не только он, но и все его окружение. Ведь, есть время собирать камни, а есть время их разбрасывать. И камней набралось изрядно. Значит скоро наступит время для второго этапа", - завершает Береза.

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