Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

95-річна королева Великобританії Єлизавета II прийшла до висновку, що Кейт Міддлтон готова стати гідною дружиною короля.

Як заявило джерело видання Us Weekly, Її Величність останнім часом щотижня таємно зустрічалася з принцом Вільямом та його дружиною. Вони зв'язувалися віртуально - через Zoom, інформують Факти.

«З часом Кейт довела Єлизаветі, що їй можна довіряти, і у них склалися чудові стосунки. Єлизавета впевнена, що з Кейт вийде відмінна королева», - говорить інсайдер. Після того, як Вільям зійде на престол і стане правлячим королем, його дружина отримає титул королеви-консорта.

Простолюдинці Кейт, яка вийшла заміж за принца у 2011 році, було потрібно майже десять років для того, щоб подолати невпевненість у собі та почуття незручності, коли вона знаходиться у центрі уваги. Тепер 39-річна герцогиня Кембриджська стала справжньою принцесою - «безстрашною», тією, що «знає королівський протокол, як свої п'ять пальців», а також довела, що може бути «командним гравцем» у королівській родині.

Її Величність не боїться за майбутнє монархії, знаючи, що передасть кермо влади в надійні руки. Вільям і Кейт вже мають набагато більший вплив на прийняття важливих рішень, що стосуються палацу.

Сама Кейт, хоча і «трохи нервує» через відповідальность, пов'язану з її майбутньої «посадою», готова прийняти виклик. «Вона вірить в себе і відчуває, що тепер у неї є мудрість, сміливість і сила для того, щоб домогтися успіху».

В цей час офіційний спадкоємець престолу - старший син Єлизавети, 72-річний батько Вільяма принц Чарльз. Він є найстаршим з усіх спадкових принців сучасності, а також абсолютним рекордсменом в історії Британії за тривалістю перебування у статусі спадкоємця корони. Приблизно в його віці багато європейських монархів вже пішли на спочинок і відреклися від престолу на користь своїх дітей. Так, королева Нідерландів Беатрікс склала з себе корону у 2013 році у віці 75 років. Король Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу у 2014 році у віці 76 років.

Ходять чутки, що на трон після смерті королеви може відразу зійти принц Вільям. Або ж це станеться незабаром після сходження Чарльза на престол. У всякому разі, герцог і герцогиня Кембриджські вже повністю готові стати королем і королевою.

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