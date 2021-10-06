Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

Тайная семья, личные капиталы и криминальная деятельность Путина: о чем умолчал в своем интервью миллиардер Пугачев

18:41

"Йдіть краще... реформуйтеся". Політолог пояснив, чому членство України в ЄС та НАТО відкладається на десятиліття

18:00

Екзопланета з дощами з заліза виявилася ще більш незвичайною, ніж вважалося

17:07

Когда "понты дороже денег": зачем Россия отправила на МКС "киноэкипаж"

16:03

"Довкола нереально багато добрих людей". Вдова забитого до смерті копа з Чернігова записала щемливе звернення. ВІДЕО

15:02

Демократи стурбовані падінням рейтингів схвалення Байдена — The Washington Post

14:10

7 жовтня пройде всеукраїнська акція протесту проти антисоціальних законодавчих ініціатив влади

14:02

Фурса: Становится ясно, почему глава правления "Укрэксимбанка" вел себя так, словно ему выдали пояс шахида. Все это, чтобы никто не узнал страшную тайну

13:06

Жена Саакашвили отреагировала на его роман со "слугой народа": Это было для меня неожиданностью

11:59

Умерла известная актриса и экс-жена "Джеймса Бонда" Луиза Маттиоли

11:01

Катастрофа! Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

10:00

Редакция программы "Схемы" восстановила видео нападения главы "Укрэксимбанка"и его сотрудников на журналистов: правоохранители обязаны немедленно задержать Мецгера – Бутусов

09:00

Разумков – це такий Литвин для міленіалів, – Казанський

08:03

"Архив Пандоры": удивительное богатство друзей Путина — Süddeutsche Zeitung

07:09

У заклади – з довідкою чи негативним тестом: Київ посилює карантин

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Тайная семья, личные капиталы и криминальная деятельность Путина: о чем умолчал в своем интервью миллиардер Пугачев

  13   0 06.10.2021, 20:00 | Новости, Мир
Тайная семья, личные капиталы и криминальная деятельность Путина: о чем умолчал в своем интервью миллиардер Пугачев

В сети активно обсуждают огромное пятичасовое интервью бывшего путинского дружка, банкира С. Пугачева Д. Гордону. Разброс оценок от "откровения Хлестакова" до "интереснейший, ошеломляющий инсайд". У меня другое видение ситуации.

Это хорошо продуманный вброс, который при всем многословии и хлестаковщине обходит действительно острые для Путина темы. Интервью Пугачева интересно в большой степени не тем, что он сказал, а тем, о чем предпочел умолчать, ибо просто жить хочет, пишет социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Итак, действительно болезненные для Путина темы:

1. Тайная семья и куча детей от Кабаевой (пять - по сведениям New York Daily News, точно не меньше трех). Пугачев соскочил с этой сверхсекретной темы, мол, не в курсе дела. Еще бы, все знают, как болезненно к таким утечкам относится Путин. В свое время целая газета «Московский корреспондент» была уничтожена из-за публикации о его связи с Кабаевой.

2. Личные капиталы Путина, в том числе на подставных лиц в офшорах.

Пугачев много говорит о том, что Путину принадлежит вся Россия и ее жители, включая проживающих там олигархов. Отчасти это так. Но (см. пункт 1.) у него целый выводок детей. Когда диктатор неизбежно умрет, халява для них закончится.

Путин не мог не позаботиться об их будущем - он должен был сделать так, чтобы они получили его личный капитал по наследству. Известна история с многомиллиардными счетами панамского офшора, записанного на имя виолончелиста Ролдугина. 

Судя по всему, это только верхушка айсберга и существует целая сеть путинских офшоров, оформленных на подставных владельцев. Туда олигархи переводят деньги, как и в офшоры Ролдугина или в офшоры, которые финансировали строительство дворца под Геленджиком.

Вскрыть эту сеть, означало бы вытащить на свет божий тайные личные капиталы Путина и подставить их под угрозу международных санкций. За такое от кремлевского старичка можно получить Новичка в трусы. Пугачев, наверняка, много знает на эту тему, но молчит о конкретике и огранивается общими фразами.

3. Криминальная деятельность Путина, Патрушева, других питерских братков и чекистов, включая контрабанду наркотиков, воровство бюджетных средств, взрывы домов в Москве и Волгодонске накануне выборов.

Это еще одна опасная для Кремля тема, о которой молчит Пугачев (более того, в его интервью тот же Патрушев - не кокаиновый контрабандист и террорист, а практически «могучий старик», идейный реакционер). 

Пугачев об этом не говорит, потому что боится, причем в данном случае не только чекистов, но и западных правоохранителей, которые могут заинтересоваться его собственным участием в преступлениях.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Игорь ЭЙДМАН, социолог

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (151)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]