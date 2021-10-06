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Цена газа в Европе приблизилась к $2000 за тысячу кубов

  7   0 06.10.2021, 22:59 | Новости, Экономика
Цена газа в Европе приблизилась к $2000 за тысячу кубов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ на TTF на бирже ICE Futures выросла в течение торговой сессии в среду, 6 октября, на $400 до $1924 за тысячу кубометров (в начале сегодняшних торгов цена превысила лишь 1600 долларов).

Об этом свидетельствуют данные биржи, информирует UAINFO.org.

Цена фьючерсов выросла более чем на $900 за последние восемь дней, когда была преодолена отметка в $1000/тыс.куб.м. 

Рост цены связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах и дефицитом поставок сжиженного газа в Европу из-за высокого спроса на ресурс на азиатских рынках. 

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Ряд европейских стран уже инициировали расследование причин столь резкого скачка цен на газ. 

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