Цена газа в Европе приблизилась к $2000 за тысячу кубов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ на TTF на бирже ICE Futures выросла в течение торговой сессии в среду, 6 октября, на $400 до $1924 за тысячу кубометров (в начале сегодняшних торгов цена превысила лишь 1600 долларов).

Об этом свидетельствуют данные биржи, информирует UAINFO.org.

Цена фьючерсов выросла более чем на $900 за последние восемь дней, когда была преодолена отметка в $1000/тыс.куб.м.

Рост цены связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах и дефицитом поставок сжиженного газа в Европу из-за высокого спроса на ресурс на азиатских рынках.

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Ряд европейских стран уже инициировали расследование причин столь резкого скачка цен на газ.