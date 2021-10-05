Госдеп изучает "Архив Пандоры"

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон пока не может комментировать "Архив Пандоры" (Pandora Papers) - документы 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали оффшорные счета 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира. Госдеп еще изучает публикацию, пишет ZN.UA.

Массив документов опубликован несколькими крупными новостными организациями в воскресенье, которые связывают мировых лидеров с офшорными компаниями. Среди фигурантов король Иордании Абдалла II, премьер-министра Чехии Андрей Бабиш и соратники президента России Владимира Путина.

"Мы, конечно, видели сообщения о "Архив Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс на брифинге в Вашингтоне.