Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

Бортник: Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі своєї команди. Без неї, вірогідно, до цього часу він виступав би в "Кварталі 95"

14:00

Чем отличается семга от форели?

13:00

Скаршевский: Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский – это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями

11:49

У Києві можуть ввести нові обмеження через коронавірус

11:02

Победы Саакашвили в прошлом: пора найти себе хорошую работу

10:10

Кубинські бейсболісти втекли під час турніру в Мексиці

08:59

Последний шанс Разумкова

08:30

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

07:59

Окупанти минулої доби чотири рази зривали "тишу" на сході України

07:01

Почему у переболевших COVID-19 часто отсутствует иммунитет

02:11

Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя

23:40

Из-за масштабного сбоя в Facebook в сеть слили данные 1,5 миллиарда человек: работа компании парализована

20:01

Хардкор в тайге: как Путин и толстое Шойгу откопали красивую переводчицу

19:07

14 известных вулканов, доступных для туристов (фото)

17:50

Кочетков: "Большевик" с молотка ради территорий и прикрытия?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Бортник: Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі своєї команди. Без неї, вірогідно, до цього часу він виступав би в "Кварталі 95"

  5   0 05.10.2021, 15:01 | Новости, Политика
Бортник: Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі своєї команди. Без неї, вірогідно, до цього часу він виступав би в "Кварталі 95"

"Від представників Слуги народу й від президента ми часто чуємо, що усі члени фракції стали депутатами завдяки особисто йому, і його рейтингам. А самі по собі вони ніхто. Це не так, це спроба маніпулювати народними депутатами", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Руслан Бортник, інформує UAINFO.org.

"Адже 73% на виборах голосували не за фізичну особу - Зеленського Володимира Олександровича, а за політичний образ "Володимира Зеленського", а цей образ спільно формувала УСЯ команда (а не лише президент). Тобто і депутати, які ходили в ефіри ТВ в той час, коли Зеленский ще й висловитися з цих тем не міг (той же Д. Разумков), і мажоритарники, і підприємці, і мільйони простих активістів ...

Тому прихід до влади зеленої команди" - це зовсім не виключна заслуга однієї людини. Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі цієї команди. Без цієї команди Володимир Зеленський, вірогідно, до цього часу виступав би в 95-му кварталі", - завершує політолог.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (131)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]