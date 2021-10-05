Бортник: Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі своєї команди. Без неї, вірогідно, до цього часу він виступав би в "Кварталі 95"

"Від представників Слуги народу й від президента ми часто чуємо, що усі члени фракції стали депутатами завдяки особисто йому, і його рейтингам. А самі по собі вони ніхто. Це не так, це спроба маніпулювати народними депутатами", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Руслан Бортник, інформує UAINFO.org.

"Адже 73% на виборах голосували не за фізичну особу - Зеленського Володимира Олександровича, а за політичний образ "Володимира Зеленського", а цей образ спільно формувала УСЯ команда (а не лише президент). Тобто і депутати, які ходили в ефіри ТВ в той час, коли Зеленский ще й висловитися з цих тем не міг (той же Д. Разумков), і мажоритарники, і підприємці, і мільйони простих активістів ...

Тому прихід до влади зеленої команди" - це зовсім не виключна заслуга однієї людини. Зеленський став президентом, значною мірою, завдяки роботі цієї команди. Без цієї команди Володимир Зеленський, вірогідно, до цього часу виступав би в 95-му кварталі", - завершує політолог.