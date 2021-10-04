Пицца с более 800 сортами сыра: во Франции установили рекорд

Во городе Лион (Франция) был установлен новый рекорд Гиннеса по количеству сортов сыра, используемых для приготовления одной пиццы. Об этом сообщает Agroportal.ua, пишет Корреспондент.

Пицца была покрыта 834 сортами сыра, поочередно выложенными на тесто. Над ее изготовлением работали три шеф-повара.

Пицца была стандартного размера. Для установления рекорда повара использовали не более 2 граммов каждого сыра. Кулинарное изделие презентовали на профессиональной выставке для отельеров и рестораторов.

Предыдущий рекорд был установлен 22 февраля 2020 года французом Бенуа Брюэлем, который приготовил пиццу, используя 254 сорта сыра.