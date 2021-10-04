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Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в кабине трейлера – СМИ

  15   0 04.10.2021, 11:00 | Новости, Политика
Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в кабине трейлера – СМИ

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на свои источники, пишет Корреспондент.

Отмечается, что владельца квартиры, где был арестован Саакашвили, зовут Элгуджа Цомая. Он был за рулем трейлера, на котором экс-президент вернулся на родину.

Сообщается, что трейлер, перевозящий зелень, пересек границу Грузии в Поти. Предположительно, грузовик прибыл в порт на пароме из Украины. Весь этот путь Саакашвили провел в вентиляционной кабине машины.

Потом Цомая на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.

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