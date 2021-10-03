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Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

  8   0 03.10.2021, 23:03 | Новости, Мир
Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

Чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Афганистану грозит развал экономической и социальной систем, который может перерасти в гуманитарную катастрофу.

Об этом сообщает Reuters.

"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - заявил Боррель.

По его словам, цены на продовольствие в Афганистане подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов в августе, поскольку заморозка 9 млрд долларов из активов Афганистана, хранящихся в резервах иностранных центральных банков, и вывод доходов из-за рубежа усиливают инфляцию.

При этом Боррель добавил, что афганская банковская система в значительной степени парализована, люди не могут снять деньги, а система здравоохранения страны, которая в значительной степени зависела от иностранной помощи, близка к краху.

"Если ситуация сохранится, а зима приближается, это рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", - заявил он, добавив, что это может вызвать массовую миграцию в соседние государства.

 

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