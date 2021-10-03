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Китай разработал космический заправщик для спутников

  7   0 03.10.2021, 22:04 | Новости, Мир
Китай разработал космический заправщик для спутников

Продление срока службы уже работающего на орбите спутника с помощью дозаправки может обойтись на 35% дешевле, чем запуск нового спутника.

В Китае ученые разработали космический заправочный аппарат. Его впервые покажут на проходящем 13 Китайском международном авиакосмическом салоне (Airshow China 2021), сообщает Синьхуа в воскресенье, 3 октября.

Указано, что аппарат создан Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST) при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. Он позволит продлить продолжительность службы спутников после дозаправки топлива.

"Космический заправщик оборудован навигационной системой, состоящей из радаров и фотокамер. Под содействием наземной контрольной системы этот аппарат может автоматически отслеживать и приближаться к спутнику, отправляющему сигнал тревоги в связи с нехваткой топлива. На расстоянии примерно двух метров от спутника, аппарат может состыковаться с узлом дозаправки с помощью механической руки и завершить перекачку топлива", - говорится в сообщении.

Функции заправочного аппарата были упрощены на стадии проектирования, чтобы загрузить как можно больше топлива. Он способен транспортировать до 1,3 тонны топлива, что превышает половину его собственной массы.

Разрабочтки отметили, что продление срока службы уже работающего на орбите геостационарного спутника с помощью указанного аппарата может обойтись на 35% дешевле, чем запуск нового геостационарного спутника.

 

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