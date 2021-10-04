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Honda представила новый седан Integra

  4   0 04.10.2021, 00:08 | Новости, Авто
Honda представила новый седан Integra

В Китае компания Honda официально представила свой новый седан Honda Integra. В продаже он появится в конце 2021 года.

Honda Integra тесно связана с седаном Honda Civic, но у нее более стильный и современный дизайн кузова. В частности, она получила новый дизайн передней и задней части.

Integra от Civic внешне можно отличить по более тонким светодиодным фарам и новому бамперу, у которого меньше декоративного пластика возле воздухозаборников, новым легкосплавным колесным дискам. Задние фонари меньше, отличается и задний бампер.

Длина Integra составляет 4689 мм, ширина - 1802 мм, а высота - 1415 мм. То есть она немного длинней, чем Civic.

Салон у этой новинки будет очень похож на салон седана Honda Civic. В нем будет 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей - пока не известно. Возможно, среди них будет 1,5 л турбомотор VTEC мощностью 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента.

autonews.ua

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