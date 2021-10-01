Благодаря COVID-19 Путин стал почти "невидимым" – The Economist

После побед на Олимпиаде в Токио, российские спортсмены готовились к приему у президента РФ Владимира Путина, но перед этим им сказали, что они проведут неделю на карантине, пишет The Economist, сообщает ZN.UA.

«Я все еще не могу поверить, что мне придется сидеть в одной комнате целую неделю», - написала в социальных сетях гимнастка Ангелина Мельникова.

Но это требование не было новым: высшие чиновники, журналисты и даже ветераны Второй мировой войны должны были самоизолироваться, прежде чем попасть на встречу к человеку, который возглавляет Россию более двух десятилетий.

Когда в марте прошлого года Россия впервые зафиксировала всплеск случаев коронавируса, Путин посетил главную московскую больницу с пациентами COVID-19. Камеры государственного телевидения зафиксировали, как он делал селфи с персоналом и здоровался с главным врачом Денисом Проценко.

«Ни один глава государства до сих пор не решался подойти так близко к COVID-пациентам», - сказал главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своем выпуске новостей.

Но в течение нескольких месяцев после этого, похоже, ни один мировой лидер не был столь осторожным, защищаясь от вируса.

Через несколько дней после «визита» президента в больницу Проценко объявил, что сам заболел COVID-19. После этого Путин остановился в своей резиденции за пределами Москвы, контролируя чиновников с помощью видеосвязи, когда его рейтинги падали.

Для того, чтобы встретиться с Путиным, посетители резиденции должны были пройти специальную «процедуру дезинфекции». Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, придумал новое прозвище для своего политического врага: «дед в бункере».

В марте BBC сообщили, что Кремль потратил 85 млн долларов на «карантинное проживание» для персонала и посетителей Путина, а также на другие меры для обеспечения его «благосостояния».

Эта цифра становится еще более впечатляющей, если учесть, что Россия имеет свою «эффективную вакцину» от коронавируса еще с августа прошлого года. Сам президент одобрил выпуск Sputnik V.

14 сентября Путин объявил, что пойдет на самоизоляцию после того, как в его ближайшем окружении были выявлены случаи коронавируса, менее чем через три месяца после того, как он получил прививку.

Он вышел из самоизоляции через две недели и провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 сентября. Но москвичи точно не ожидают увидеть его лично в ближайшее время, резюмирует издание.