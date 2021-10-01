Шпионаж или цензура? В Германии началась проверка смартфонов Xiaomi

Федеральное агентство по надзору за кибербезопасностью Германии, BSI, проводит техническую экспертизу мобильного телефона, произведенного китайской Xiaomi.

Об этом заявил представитель министерства внутренних дел страны, но он не сообщил подробностей о том, какую проверку проводило агентство, пишет Reuters, сообщает НВ.

Это произошло после того, как государственный орган по кибербезопасности Литвы заявил, что телефоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «движение за демократию».

В ответ Xiaomi заявила, что привлекает стороннего эксперта для оценки утверждений Литвы о том, что ее смартфоны имеют встроенные возможности цензуры. Но по поводу немецкого расследования компания не дала комментариев.

В Xiaomi не уточнили, какую именно стороннюю организацию компания привлекла для проведения оценки. Представитель компании заявил Reuters, что это организация, базирующаяся в Европе.

Также в Xiaomi заявили, что компания соответствует стандартам управления информационной безопасностью ISO / IEC 27001 и системе управления конфиденциальной информацией ISO / IEC 27701 - двум структурам для соблюдения европейского GDPR.

По данным исследовательской компании Strategy Analytics, Xiaomi впервые стала ведущим поставщиком смартфонов в Европе во втором квартале 2021 года, поставив туда рекордные 12,7 млн единиц.

Наряду с другими китайскими конкурентами по операционной системе Android, Xiaomi продемонстрировала рост доли рынка после введения санкций США против Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), что нанесло ущерб ее некогда доминирующему подразделению смартфонов.

У Германии возникли опасения по поводу безопасности использования технологий китайских компаний, таких как Huawei, при развертывании сети 5G после того, как США призвали запретить компанию, заявив, что ее оборудование может использоваться для поддержки китайского государственного шпионажа.





