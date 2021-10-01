Разумков не сильно пользуется моментом. Ющенко в свое время в похожей ситуации использовал ее на максимум – Постернак

"Отставка Разумкова правящей властью коммуникативно не подготовлена. Это ощущается по неумелым комментариям фронтменов монобольшинства и рядовых глашатаев власти. Видно, что у депутатов "Слуги народа" нет ясной внятной позиции "за что убирают?". Отдувается Арахамия. Некоторые даже такую старательность списывают на обещание спикерства, несмотря на амбиции Стефанчука"", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак, информирует UAINFO.org.

"Дело в том, что сумбурная спешность и невразумительная мотивация отстранения дает мощную фору самому Разумкову заполнить эту информационную брешь твердой оппозиционной позицией. Но и он этого не делает.

Похоже, что окружение Президента как бы ждет, когда Разумков сам "сорвется", тем самым даст повод пройтись катком.

Однако Дмитрий Александрович медлит, обходит крайности, осторожно взвешивает, до сих пор балансирует. Как бы ждет контрольного удара на поражение, который развяжет ему руки. Ключевым перед отставкой станет выступление в Раде, когда станет понятно, что есть голоса и их подстраховка.

С подстраховкой как раз пока проблемы, так как часть депутатских групп считает Разумкова перспективным политиком и не хотели бы оставлять шлейф обид и домыслов после своего голосования "за". Впрочем, тут есть свои аргументы - бюджет и должности руководителей парламентских комитетов.

Конечно же, речь обо всем этом может идти, если до отстранения действительно дойдет, потому как некоторые мои источники допускают, что в итоге это может быть ловкой многоходовой игрой. Например, поступит команда "стоп", все происходящее свалят на личную интригу Арахамии (опыт похожего заявления уже есть), а Разумков останется на посту спикера.

Где резон? Публично уладить политическую размолвку, закопать топор войны, показать, что умеют договариваться во имя единства команды на фоне привычных принципов "старых политиков", определить взаимовыгодные алгоритмы дальнейшего взаимодействия, показать приоритет общей ответственности за государственные дела. Ведь уже сейчас заметно, как радуются в среде "Евросолидарности", ОПЗЖ и части "Голоса".

Разумков нужен пока еще в "зеленой" орбите, в противном случае "свободное плавание" немного усложняет электоральные маневры на перспективу. Если конечно быть уверенным, что Разумков - это не попытка собрать потерянные Зеленским голоса на юго-востоке путем формирования под него умеренно-оппозиционной партии, управляемой Банковой. Однако это выглядит пока очень умозрительным сценарием.

Обратите внимание, сам Разумков не сильно пользуется моментом. Ющенко в свое время в похожей ситуации перед отставкой в 2001 г. использовал ее на максимум (знаменитое его "Я йду, щоб повернутись"). Возможно, понимает, что вариант консенсуса еще остается", - завершает политтехнолог.