Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:04

Згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала Гаррі Поттера

11:04

Добкін обізвав "дебілами" тих, хто називає Путіна х*йлом (відео)

10:10

Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців: кого це торкнеться

09:30

"Газпром" зупинив поставку газу через Україну в напрямку Угорщини

09:00

Операция "плохой преемник": зачем это Путину надо?

07:50

Ляшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдауну

07:38

Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли в зоні ООС

07:20

На сході Африки помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

06:02

Над "Северным потоком-2" нависла новая угроза – The Telegraph

01:58

Коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС – европейский аудитор

20:00

Не можете влізти в старі джинси — ризикуєте захворіти на діабет, – учені

19:05

Забужко: Українці – найкращі воїни. Світ помітив нас в Афганістані, але забув про Боснію

18:07

МОЗ затвердило обов'язкову вакцинацію для деяких професій: Ляшко розповів, що буде з невакцинованими

17:30

Центральна і місцева влада підписала Меморандум про непідвищення тарифів на тепло

17:01

Клімкін: Безвіз у нас не заберуть. Але диму без вогню не буває

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала Гаррі Поттера

  4   0 01.10.2021, 12:04 | Новости, Мир
Згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала Гаррі Поттера

Столик Джоан Роулінг вдалося врятувати / фото facebook.com/elephanthouseuk

У Шотландії згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу Гаррі Поттер і філософський камінь.

Про це повідомляє ВВС, інформує УНІАН.

Пожежа сталася ще 24 серпня 2021 року. Саме в цьому закладі письменниця працювала над першою книгою культового роману. Після виходу екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів.

В результаті сильної пожежі приміщення кафе було практично повністю знищено. Водночас власник кафе Девід Тейлор зазначив, що йому вдалося врятувати столик Роулінг, за яким вона завжди сиділа.

"На щастя, я знайшов столик Роулінг серед завалів. Хоча вода і дим його пошкодили, він був у задній кімнаті, тому його вдалося врятувати. Я відправлю його на реставрацію", - заявив Тейлор.

Нагадаємо, рідкісний екземпляр книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні Tennants в Британії за дивовижною ціною - 80 000 фунтів стерлінгів (майже 111 тисяч доларів або 2,9 мільйона гривень). Це один з 500 примірників з першого тиражу, який вийшов у світ в 1997 році.

"Гаррі Поттер" - це серія з 7 фантастичних романів Джоан Роулінг про пригоди юнака Гаррі Поттера, який дізнався у віці 11 років, що він є справжнім чаклуном, і його друзів в школі чарівництва і чаклунства Хогвартс і за її межами.

Книги і фільми про Гаррі Поттера отримали неймовірну популярність і зібрали величезну аудиторію фанатів з усього світу.

 УНІАН

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (12)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]