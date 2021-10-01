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Добкін обізвав "дебілами" тих, хто називає Путіна х*йлом (відео)

  13   0 01.10.2021, 11:04 | Новости, Политика
Добкін обізвав "дебілами" тих, хто називає Путіна х*йлом (відео)

Кандидат на посаду мера Харкова Михайла Добкін відмовився називати президента Російської Федерації Володимира Путіна злочинцем на прохання журналістки Радіо НВ Крістіни Бердинських.

Колишній народний депутат не поділяє таку точку зору та вважає, що її озвучення нічого не змінить, інформує НВ.

"Що зміниться від того, що я скажу "Путін - злочинець"? <...> Мільйони людей в нашій країні сьогодні не поділяють вашу точку зору, я - носій тих же поглядів на життя. Нічого не зміниться від того, що купка ідіотів буде ходити вулицями і кричати "Путін х**ло!". Нічого не зміниться в хорошу сторону, якщо один з наших дипломатів або міністрів закордонних справ буде співати цю ж пісню на якомусь мітингу, намагаючись сподобатися таким же дебилам, яким сам і є", - зазначив Добкін.

Кандидату на посаду мера Харкова також соромно за українських націоналістів, які виконують пісню-кричалку про російського президента.

"Найбільші прихильники або ті люди, які підтримують російські наративи, - це націоналісти в нашій країні! Вони дають таку картинку не тільки Росії, а всьому світу, що соромно, що це у нас може відбуватися", - сказав Добкін. 


30 березня 2014 року в Харкові народився хіт про президента Росії Володимира Путіна "Путін - х**ло". Тоді ультрас харківського футбольного клубу Металіст й донецького Шахтаря вперше виконали пісню-кричалку.

У червні 2014 року на мітингу біля російського посольства в Києві тодішній в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця намагався заспокоїти мітингувальників і в процесі спілкування повторив за ними слова пісні. Це отримало широкий міжнародний резонанс.

Під час матчу між збірними України та Австрії на чемпіонаті Європи-2020 українські вболівальники виконали хіт про президента Росії, який потрапив в ефір пропагандистського телеканалу Росія 1.

НВ

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