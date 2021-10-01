Операция "плохой преемник": зачем это Путину надо?

Операция "плохой преемник". Советник Сергея Шойгу Андрей Ильницкий написал в статье, опубликованной в «Парламентской газете», что Россия станет "лидером XXI века", если перейдет к самодержавию, усилит государственный контроль над всеми сферами и вернет плановую экономику.

Об этом на своей странице в Facebook пишет социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

До этого и сам Шойгу нес нечто подобное вперемешку с галлюцинациями о новых многомиллионных городах-садах в Сибири.

В последнее время Шойгу и его окружение создают себе имидж "маньяков хуже Путина". А параллельно, СМИ и прикормленные "эксперты" раскручивают Шойгу в качестве потенциального преемника. На это направлены и повторяющиеся репортажи об уикендах Путина и его возможного "наследника" на лоне таежной природы - мол, учит "молодого" как (так и этак) Родину любить.

Это шоу не случайно. Шойгу призван играть роль "злого следователя", на фоне которого даже Путин некоторым на Западе может показаться "добрым".

Вероятно, историю о преемничестве раскручивают для того, чтобы, когда Путин объявит о намерении вновь баллотироваться в президенты, на Западе и в российской либеральной среде вздохнули с облегчением: слава богу хоть не Шойгу.

Зачем это Путину надо? Да он просто параноик и реально боится Запада и западных спецслужб, что они могут попытаться устранить его, как-то помешать очередной пролонгации власти. Поэтому Путин посылает им сигнал - после меня будет только хуже.

Игорь ЭЙДМАН