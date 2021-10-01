Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:30

"Газпром" зупинив поставку газу через Україну в напрямку Угорщини

09:00

Операция "плохой преемник": зачем это Путину надо?

07:50

Ляшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдауну

07:38

Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли в зоні ООС

07:20

На сході Африки помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

06:02

Над "Северным потоком-2" нависла новая угроза – The Telegraph

01:58

Коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС – европейский аудитор

20:00

Не можете влізти в старі джинси — ризикуєте захворіти на діабет, – учені

19:05

Забужко: Українці – найкращі воїни. Світ помітив нас в Афганістані, але забув про Боснію

18:07

МОЗ затвердило обов'язкову вакцинацію для деяких професій: Ляшко розповів, що буде з невакцинованими

17:30

Центральна і місцева влада підписала Меморандум про непідвищення тарифів на тепло

17:01

Клімкін: Безвіз у нас не заберуть. Але диму без вогню не буває

15:50

Дієтологи з Університету Раша у США розробили дієту, яка може захистити від хвороби Альцгеймера

15:01

Риженко: У Дніпрі COVID-реанімація лікарні Мечникова заповнена: всі хворі не вакциновані (відео)

14:01

ВВС: Як повернути втрачений після Covid-19 нюх?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ляшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдауну

  12   0 01.10.2021, 07:50 | Новости, Общество
Ляшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдауну

Наразі про жорсткий карантин в Україні не йдеться, поділився міністр охорони здоров'я.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав, що зараз зарано говорити про те, що наша держава наближається до "червоної" зони карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Як пише "РБК-Україна", міністр сказав журналістам, що про локдаун в Україні не йдеться, інформує UAINFO.org.

"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", – заявив Ляшко.

Нагадаємо, у березні минулого року розпочалася пандемія COVID-19, і в тому ж місяці низка держав, зокрема й Україна, запровадили карантинні обмеження. 

Спочатку карантин в Україні був загальнонаціональним, а потім став адаптивним. 

У країні запровадили чотири карантинні зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону". Найслабші карантинні заходи у "зеленій" зоні, а найсуворіші – у "червоній".

В нашій державі вже було кілька хвиль коронавірусу, у період стрімкого зростання кількості хворих влада запроваджувала локдауни.

У вересні в країні погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу – кількість виявлених хворих почала відчутно зростати.

Україна з 23 вересня перейшла з "зеленої" у "жовту" зону, і карантинні заходи було посилено.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 29 вересня попередив, що через тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях України карантин можуть посилити.

Станом на 30 вересня коронавірус в Україні діагностовано у 2 423 379 осіб, одужала 2 255 191 особа, а померли 56 274 пацієнти.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (12)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]