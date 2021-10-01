Ляшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдауну

Наразі про жорсткий карантин в Україні не йдеться, поділився міністр охорони здоров'я.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав, що зараз зарано говорити про те, що наша держава наближається до "червоної" зони карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Як пише "РБК-Україна", міністр сказав журналістам, що про локдаун в Україні не йдеться, інформує UAINFO.org.

"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", – заявив Ляшко.

Нагадаємо, у березні минулого року розпочалася пандемія COVID-19, і в тому ж місяці низка держав, зокрема й Україна, запровадили карантинні обмеження.

Спочатку карантин в Україні був загальнонаціональним, а потім став адаптивним.

У країні запровадили чотири карантинні зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону". Найслабші карантинні заходи у "зеленій" зоні, а найсуворіші – у "червоній".

В нашій державі вже було кілька хвиль коронавірусу, у період стрімкого зростання кількості хворих влада запроваджувала локдауни.

У вересні в країні погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу – кількість виявлених хворих почала відчутно зростати.

Україна з 23 вересня перейшла з "зеленої" у "жовту" зону, і карантинні заходи було посилено.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 29 вересня попередив, що через тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях України карантин можуть посилити.

Станом на 30 вересня коронавірус в Україні діагностовано у 2 423 379 осіб, одужала 2 255 191 особа, а померли 56 274 пацієнти.