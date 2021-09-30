В арабском мире впервые премьер-министром назначена женщина

Президент Туниса Каис Саид назначил Наджлу Боден Ромдан первой женщиной-премьер-министром в Тунисе и арабском мире через два месяца после того, как он отправил в отставку предыдущее правительство.

"Впервые в истории Туниса женщина возглавила правительство. Это большая честь для Туниса и тунисских женщин", - цитирует слова Саида на встрече с Ромдан CNN, пишет УНИАН.

Отмечается, что по некоторой информации, ранее, в 2011 году, Ромдан работала в министерстве высшего образования страны.

Новая премьер вступает в должность после того, как на фоне народных протестов из-за ухудшения экономической ситуации и хаотичных действий правительства в борьбе с COVID-19 Саид отправил в отставку правительство, приостановил работу парламента, а также объявил о расширении президентских полномочий.

Новому правительству придется в сжатые сроки искать финансовую поддержку для бюджета и выплаты госдолга после того, как действия президента в июле приостановили переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

При этом после заявления Саида о том, что правительство будет ему подотчетно и что он самолично может назначать и увольнять членов кабинета министров, роль премьер-министра станет менее важной, чем в предыдущих администрациях.

"Мы будем работать над тем, чтобы положить конец коррупции и хаосу, охватившим институты страны... мы потратили уже много времени в пустую", - сказал Саид во время встречи с Ромдан.