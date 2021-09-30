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Юрий Романенко: Спасибо Венгрии за прагматичные уроки для газовой наркомании

  8   0 30.09.2021, 13:02 | Новости, Экономика
Юрий Романенко: Спасибо Венгрии за прагматичные уроки для газовой наркомании

"Когда в 2018 году Порошенко толкал закон об образовании, чтобы победить на выборах, эксплуатируя простые реакции своего электората, я говорил, что Украина совершает большую ошибку не только относительно огромного количества своих граждан, но и с нашими соседями. В частности, с венграми", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org

"Прошло три года, Венгрия подписала соглашение с Газпромом и 4,5 миллиарда кубометров теперь будут идти через Сербию и Австрию. Венгрии это выгодно и она имеет право выбирать транзит, исходя из своих национальных интересов. Венгрия поступает точно также, как и Украина три года назад, когда говорила в лице Порошенко и его нукеров, что это ее суверенное право. Поэтому заявления наших властей, что Венгрия обязана качать газ через Украину смешны. Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какие выводы делает наркоман? Простой - соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет. Наоборот, надо найти 50 млн долларов ежегодно, чтобы поддерживать давление в трубе после исчезновения венгерского транзита.

Так что впереди очень болезненный этап ломки и отрезвления. Как говорят, у нас в Украине "біда навчить". А поскольку вся наша политика пронизана глупостью, то бед будет много и уроков тоже. И это очень хорошо. Ибо ничего и никто так не навредил Украине, как наша коллективная глупость и неуемные фантазии, что нам все должны по праву нашего существования. Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву. Дабы просто выжить и выйти из режима газовой и иных форм наркомании", - завершает Романенко.

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