Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

США запретят въезд всем привитым российской вакциной

21:11

У Києві на одному з мостів обмежать рух: де та коли будуть затори

20:01

Учені розповіли, чому люди заходять у кімнату й забувають, що хотіли зробити

19:28

Монети по 50 копійок скуповують за 10 тисяч гривень: як знайти удачу у своїй кишені (фото)

18:57

Дощі завтра Україні не загрожують, проте є ймовірність заморозків, – Діденко

18:10

У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м'ясо собак

16:50

Виробникам соняшникової олії не вистачає сировини: що буде з цінами

16:10

Земля стане чужою для людей. До 2500 року планета може змінитися до невпізнання

15:01

В Одесі коронавірус "вбив" подружжя з різницею у пів години

14:03

Пионтковский: Путин превратил Беларусь в плацдарм и может напасть на Украину с севера

13:01

ВВС: Чи можна вижити без сексу?

12:30

МЗС викликало посла Угорщини через контракт про поставку газу з РФ в обхід України

12:02

При світлі мобільного, без ліків і чоловіків-лікарів. Як нині народжують жінки в Афганістані? – ВВС

11:00

Хорроры помогают при тревожном расстройстве

10:05

Лукашенко приступил к выполнению "скрытой части" договоренностей с Путиным

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

США запретят въезд всем привитым российской вакциной

  2   0 28.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
США запретят въезд всем привитым российской вакциной

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, информирует UAINFO.org.

Вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе «Спутник V», не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19.

Как напоминает издание, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину «Спутник V» и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Перевод - Экономика от пророка

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (684)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]