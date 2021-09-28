США запретят въезд всем привитым российской вакциной

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, информирует UAINFO.org.

Вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе «Спутник V», не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19.

Как напоминает издание, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину «Спутник V» и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».