У Києві на одному з мостів обмежать рух: де та коли будуть затори

Обмеження будуть у напрямку лівого берега.
З 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК "Київавтодор", інформує UAINFO.org.
У повідомленні наголошується, що на естакаді Південного моста йде ремонт опор із заміною деформаційних швів.
"Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня починають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, в напрямку лівого берега", - йдеться в повідомленні.
Також сказано, що триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть відразу на декількох швах, щоб швидше закінчити заміну мостових елементів.
У повідомленні сказано, що на Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 вже замінено, 18 - очікують на заміну.
Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.
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