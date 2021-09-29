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Маск возглавил список Forbes, среди самых богатых – восемь украинцев

  10   0 29.09.2021, 07:09 | Новости, Экономика
Маск возглавил список Forbes, среди самых богатых – восемь украинцев

Самым богатым человеком мира по версии издания Forbes стал 50-летний основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на рейтинг издания, который обновляется в режиме реального времени, сообщает UAINFO.org.

Илон Маск обошел 57-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса, который в середине августа возглавлял рейтинг.

На момент написания поста состояние Маска оценивается в $203,4 млрд, Безоса — $197,7 млрд.

На третьем месте рейтинга оказался владелец LVMH Бернар Арно с $176 млрд состояния, на четвертом — соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($131 млрд), на пятом — основатель Facebook Марк Цукерберг ($126,4 млрд).

Также в список самых богатых людей планеты входят восемь украинцев. Среди них:

  • Ринат Ахметов, занявший 376 место, опустившись с 327-го по сравнению с апрелем 2021 года. Его состояние оценивается в $7,3 млрд;

  • Виктор Пинчук, опустился с 1 249-го на 1 371 место по сравнению с апрелем ($2,5 млрд состояния); 

  • Константин Жеваго — 1 531 место (в апреле этого года — 1 362) — $2,2 млрд;

  • Игорь Коломойский — 1 815 место (в апреле этого года — 1 750) — $1,8 млрд;

  • Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд) опустился с 1 833 места на 1 892;

  • Петр Порошенко с $1,6 млрд на 1 971 месте, опустившись с 1 931;

  • Вадим Новинский — на 2 192 месте с $1,4 млрд, в апреле этого года занимал 2 141 место;

  • Влад Яценко — на 2 485 месте с $11 млрд.

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