Маск возглавил список Forbes, среди самых богатых – восемь украинцев

Самым богатым человеком мира по версии издания Forbes стал 50-летний основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на рейтинг издания, который обновляется в режиме реального времени, сообщает UAINFO.org.

Илон Маск обошел 57-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса, который в середине августа возглавлял рейтинг.

На момент написания поста состояние Маска оценивается в $203,4 млрд, Безоса — $197,7 млрд.

На третьем месте рейтинга оказался владелец LVMH Бернар Арно с $176 млрд состояния, на четвертом — соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($131 млрд), на пятом — основатель Facebook Марк Цукерберг ($126,4 млрд).

Также в список самых богатых людей планеты входят восемь украинцев. Среди них: