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У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м'ясо собак

  2   0 28.09.2021, 18:10 | Новости, Мир
У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м'ясо собак

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про необхідність введення заборони на споживання м'яса собак.

Про це повідомляє південнокорейське агентство "Йонхап", інформує УНІАН.

Відповідну заяву президент зробив, коли прем'єр-міністр поінформував його про план уряду щодо поліпшення системи догляду за покинутими домашніми тваринами.

"Чи не на часі розглянути питання про заборону споживання м'яса собак?" - сказав Мун прем'єр-міністру Кім Бу Кюму під час їх щотижневих консультацій з питань політики. 

У Південній Кореї продовжують діяти ферми, де розводять собак деяких порід для їжі.

Сам же Мун є шанувальником собак і живе з кількома з них на території президентської резиденції.

У Південній Кореї діє закон про захист тварин, спрямований в основному на запобігання жорстокого забою собак і кішок, але не на споживання собак. 

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках. Це допоможе запобігти поширенню нових захворювань.

У звіті ВООЗ зазначають, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особливу роль в поширенні мають ссавці.

УНІАН

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