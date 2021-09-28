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Дощі завтра Україні не загрожують, проте є ймовірність заморозків, – Діденко

  9   0 28.09.2021, 18:57 | Новости, Общество
Дощі завтра Україні не загрожують, проте є ймовірність заморозків, – Діденко

Розподіл температури повітря у Європі показує класичну схему розподілу градусів: холодно на півночі, тепло на півдні. 

В Україні 29-го вересня найтеплішою очікується погода на Півдні та Заході, максимально протягом дня +14+19 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

А найхолодніше буде на Півночі та на північному сході, +10+14 градусів.

У Центрі та на Сході +12+17 градусів.  

Найтеплішими обіцяють бути Одеська, Чернівецька, Закарпатська області та Крим.  

А найхолоднішими - Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Луганська.

Ночі в Україні залишаються холодними, адже антициклон з північних районів, десь в межах +3+9 градусів.

Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий. 

Дощі завтра Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожить повітря кілька крапель.

У Києві середа передбачається без дощу, з нічними +4+7 градусів та денними +10+13 градусів.

Такою погода залишиться до кінця тижня, включно з вихідними - сухою та свіжою.

Вночі, при проясненнях, є ймовірність заморозків, вдень більшатиме сонця)

Вересень вже викликає таксі на вокзал)

Наталка ДІДЕНКО, синоптик

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