Виробникам соняшникової олії не вистачає сировини: що буде з цінами

За даними Держстату, у червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року / фото ua.depositphotos.com

У 2021 році заводи, що працюють на території України та виробляють соняшникову олію, уклали менше форвардних контрактів, ніж у 2020 році.

Про це заявив менеджер з експорту ПрАТ" Пологівський маслоекстракційний завод" (ТМ" Славія") Олексій Трусов, повідомляє AgroPortal.ua, пише УНІАН.

"Відчуваємо проблеми з сировиною, як і інші МЕЗи. На всіх підприємствах цього року набагато менше форвардних програм. Тому що торік всі фермери дефолтували та не забезпечили поставки згідно з контрактами", - зазначив Трусов.

Українська олія за кордоном:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Ціни на соняшникову олію в Україні: