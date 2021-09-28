Земля стане чужою для людей. До 2500 року планета може змінитися до невпізнання

Згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси, а в наступні 400 років величезні території стануть млявими, повідомляє Sciencealert.

Якщо терміново не почати скорочувати викиди вуглецю, то до кінця століття нас чекають безпрецедентні пожежі, урагани, посухи, повені та спека, а також глибокі зміни земної та водної поверхні, інформує Фокус.

Але якщо потепління не припиниться після 2100 року, на нас чекають жахливі наслідки, кажуть учені.

Міжнародна група вчених склала свої прогнози щодо глобальних змін клімату після 2100 року на основі можливих концентрацій парникових газів в атмосфері.

У своїх прогнозах дослідники взяли за основу три сценарії: низький рівень пом'якшення наслідків глобального потепління, середній і високий, який відповідає Паризькій угоді щодо зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Метою угоди є утримання зростання глобальної температури нижче 2 ° C.

Також учені змоделювали розподіл рослинності, посилення спеки й умови вирощування основних сільськогосподарських культур, щоб зрозуміти, до яких екологічних проблем сьогоднішнім дітям та їхнім нащадкам, можливо, доведеться адаптуватися, починаючи з 22-го століття.

Учені виявили, що при перших двох сценаріях глобальні температури продовжують підвищуватися після 2100 року. Згідно з цими сценаріями, рослинність і кращі посівні площі переміщуються до полюсів, а площа, придатна для вирощування деяких культур, скорочується. Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.

Може стати так спекотно, що жити в тропічних регіонах буде неможливо, кажуть учені. Вони стверджують, що навіть у сценарії з високим рівнем пом'якшення наслідків зміни клімату рівень моря продовжує підвищуватися.

Щоб зобразити, як може виглядати світ у майбутньому, учені створили кілька ілюстрацій, щоб показати, як змінюється світ протягом тисячі років з 1500 по 2500 роки в таких регіонах як басейн Амазонки, Середній Захід США та Індійський субконтинент.

Басейн річки Амазонка. На верхньому зображенні показана традиційне село корінного населення до приходу європейців, 1500 рік. Середнє зображення - це сучасний ландшафт. Нижнє зображення відноситься до 2500 року і показує безплідний ландшафт і низький рівень води в результаті скорочення рослинності.[-]. Фото: ScienceAlert



Якщо нам не вдасться зупинити потепління клімату, у наступні 500 років наша планета зміниться до невпізнання і це буде загрожувати виживанню людини як виду, кажуть учені.

Середній Захід США. Верхнє зображення показує поселення місцевих жителів до приходу європейців і сільське господарство з переважанням вирощування кукурудзи. Друге зображення - це та ж територія сьогодні, із зерновою монокультурою. Останнє зображення показує адаптацію сільського господарства до жаркого і вологого субтропічного клімату з вирощуванням пальм і сукулентів посушливих територій. За посівами доглядають дрони, присутність людей обмежена.[-]. Фото: ScienceAlert

Перед нами стоїть вибір: терміново скоротити викиди, продовжуючи пристосовуватися до потепління, якого ми не можемо уникнути в результаті викидів, зроблених до цього, або почати розглядати життя на Землі, яка кардинально відрізняється від нинішньої, резюмують учені.

Індійський субконтинент. На верхньому зображенні показане жваве аграрне село, де вирощують рис і використовують домашню худобу. Друге зображення - це сучасність, що демонструє поєднання традиційного рисівництва і сучасної інфраструктури. На нижньому зображенні показано майбутнє адаптивних до тепла технологій, включаючи роботизоване сільське господарство з мінімальною присутністю людей через необхідність носити засоби індивідуального захисту. [-] Фото: ScienceAlert

Фокус