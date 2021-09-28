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В Одесі коронавірус "вбив" подружжя з різницею у пів години

  7   0 28.09.2021, 15:01 | Новости, Общество
В Одесі коронавірус "вбив" подружжя з різницею у пів години

Пару доставили до лікарні з різницею у два дні / фото УНІАН

В Одесі в інфекційній лікарні з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на COVID-19.

Про це повідомляє голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач у Facebook, пише УНІАН.

"Страшна трагедія сталася в сім'ї Ф. - колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення", - розповів Лобач.

Він наголосив: зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від COVID-19, але вакциновані ніколи не були.

"Захворіли, лікувались вдома, а потім, коли стан здоров'я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні чоловіка", - додав голова Іванівської селищної ради.

Коронавірус в Україні: статистика за добу

В Україні за добу виявлено 6 тис. 552 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 574 дитини та 165 медпрацівників.

Також за  добу було госпіталізовано 1288 осіб; зафіксовано 143 летальні випадки; одужали 2927 осіб.

"Вечірні Вісті"

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