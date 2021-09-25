Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:08

Российские сухогрузы дважды за день столкнулись с турецкими судами в Босфоре

17:36

Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос

17:00

Сульшер: Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет

16:37

Поезд насмерть сбил пожилую женщину под Харьковом

16:01

Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту, - Дуда

15:38

Катастрофа Ан-26: генпрокурор объяснила, почему дело затянулось

15:02

Пакистан призвал мировое сообщество к оказанию помощи Афганистану

14:30

Кулеба пояснил жесткую риторику Украины в ООН

14:03

Экс-игрок "Ливерпуля" рассказал, как Клопп чуть не подрался с Милнером

13:31

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза (видео)

13:04

Боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

12:32

Грузия планирует подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, - Гарибашвили

12:05

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 160 тысяч человек

11:33

Хирн: Усик - ужасный негодяй

11:06

В Дели при стрельбе в суде погибли три человека (видео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту, - Дуда

  7   0 25.09.2021, 16:01 | Новости, Мир
Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о скандальной шахты "Турув" на границе с Чехией. Дуда сказал, что Польша не должна выплачивать штрафные санкции, которые на страну наложил Суд ЕС.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам Дуды, решение о наложении штрафных санкций на Польшу было принято единолично, что, по его мнению, подрывает суть функционирования Суда Европейского союза.

"Кто-то решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте "Турув", не понимая, что это - 7% всей польской энергетики. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть нашей страны. И это проблема", - заявил польский президент.

Дуда отметил, что остановка шахты "Турув" может привести к ограничению запасов электроэнергии в Польше.

"Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию у Германии", - добавил он.

Напомним, европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро за каждый день работы шахты "Турув". Однако в Варшаве заявили, что закрывать скандальную шахту не планируют.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (607)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]