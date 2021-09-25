Поезд насмерть сбил пожилую женщину под Харьковом

Вчера, 24 сентября, 77-летнюю женщину насмерть сбил поезд на железнодорожном переезде в поселке Зидьки Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что пожилая женщина пыталась успеть перейти пути перед скоростным пассажирским поездом «Лиман- Днепр».

Машинист использовал звуковые и световые сигналы, а также экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных в результате столкновения травм пенсионерка погибла на месте.