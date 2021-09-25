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В Китае мужчина выпил полтора литра колы и умер

  12   0 25.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Китае мужчина выпил полтора литра колы и умер

В Китае врачи завили о смерти 22-летнего пациента, который выпил 1,5 литра Coca-Cola всего за 10 минут, чтобы "освежиться" в жару. Медики утверждают, что во внутренностях мужчины скопилось большое количество газа, из-за чего печени не хватало кислорода.

Как пишет Daily Mail, с такими заявлениями выступили врачи пекинской больницы Чаоян. В то же время многие британские эксперты не верят, что причина летального исхода именно в газированном напитке.

В китайской больнице сообщили: пациент попал к ним через шесть часов после употребления газированного напитка. Он жаловался на сильную боль в животе и вздутие.

По версии пекинских врачей, очень быстрое употребление напитка привело к скоплению газа в кишечнике, который из-за давления просочился в воротную вену - один из главных кровеносных сосудов печени.

Серьезных проблем со здоровьем у пациента ранее не было. В ходе обследования у него выявили учащенное сердцебиение, низкое кровяное давление и частое дыхание.

Компьютерная томография показала, что у него был пневматоз, аномальное присутствие газа в стенке кишечника и воротной вене, а также ишемия печени.

В итоге пациент скончался, хотя медики пытались выпустить газ и дали мужчине лекарства для стабилизации состояния печени и других функций тела. Смерть наступила спустя 18 часов после поступления в медучреждение.

При этом профессор Натан Дэвис, биохимик из Университетского колледжа Лондона, заявил: "Вероятность того, что 1,5 литра обычного безалкогольного напитка окажутся фатальными - очень маловероятна, я имею в виду, ошеломляюще маловероятна".

По мнению Дэвиса, причиной смерти пациента из Китая могла быть сопутствующая бактериальная инфекция. Профессор также указал, что газ в воротной вене не может объяснить недостаток кислорода, который получила печень мужчины.

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