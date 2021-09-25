В Чернигове обнаружили подпольную оружейную: изъяли целый арсенал

В Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейную, которую в собственном гараже организовал 56-летний местный житель. Оружейную обнаружили в ходе обыска, который проводился в рамках дела о незаконном изготовлении оружия.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Мужчина в гараже занимался переделкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.

В двух гаражных помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности:

- ручные гранаты;

- разнообразные мины;

- одноразовые гранатометы ряда моделей;

- винтовка и несколько карабинов Мосина;

- пять винтовок СВТ;

- ручные пулеметы Дегтярева;

- автоматы Калашникова;

- пистолет-пулемет ППШ;

- пистолеты-пулеметы ППС;

- два станковых пулемета.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.