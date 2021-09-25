Кьеллини планирует сыграть на чемпионате мира-2022

Опытный защитник намерен съездить в Катар перед завершением карьеры в сборной.

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о возможном участии в чемпионате мира-2022.

Футболист, которому в августе исполнилось 37 лет, готов сыграть на предстоящем Мундиале в Катаре.

"Цифры говорят о том, что я в порядке. Если у меня все получится, и мне повезет, я с таким же успехом могу сыграть на чемпионате мира-2022. Однако мне сейчас лучше думать о моем текущем положении, чем о будущем", - приводит слова защитника Tuttomercatoweb.

Напомним, Кьеллини в составе сборной Италии стал чемпионом Европы-2020. Всего за "Скуадру Адзурру" он провел 113 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

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