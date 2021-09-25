В Дели при стрельбе в суде погибли три человека (видео)

Два человека открыли в зале судебного заседания огонь по гангстеру Житендеру Гоги, убив его на месте.

В результате стрельбы в здании суда в индийской столице Дели погибли три человека. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

"По данным полиции, двое одетых в юристов людей открыли в зале судебного заседания огонь по гангстеру Житендеру Гоги, убив его на месте. Впрочем, нападавшие были быстро застрелены сотрудниками службы безопасности", - говорится в материале.

В полиции считают, что Гоги стал жертвой "разборок" бандитских группировок.

Стрельба вызвала панику в судебном комплексе Рохини, который считается очень защищенной зоной. Все его посетители проходят тщательную роверку перед допуском на территорию.