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В Дели при стрельбе в суде погибли три человека (видео)

  11   0 25.09.2021, 11:06 | Новости, Видео, Мир
В Дели при стрельбе в суде погибли три человека (видео)

Два человека открыли в зале судебного заседания огонь по гангстеру Житендеру Гоги, убив его на месте.

В результате стрельбы в здании суда в индийской столице Дели погибли три человека. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

"По данным полиции, двое одетых в юристов людей открыли в зале судебного заседания огонь по гангстеру Житендеру Гоги, убив его на месте. Впрочем, нападавшие были быстро застрелены сотрудниками службы безопасности", - говорится в материале.

В полиции считают, что Гоги стал жертвой "разборок" бандитских группировок.

Стрельба вызвала панику в судебном комплексе Рохини, который считается очень защищенной зоной. Все его посетители проходят тщательную роверку перед допуском на территорию.

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